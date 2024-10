Il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan analizza con elevato spirito critico il momento attuale della sua squadra. Henrikh Mkhitaryan ha parlato di Inter-Torino e non solo ai microfoni di Sportmediaset: “Quando abbiamo segnato il secondo gol abbiamo mollato un po’. Nel calcio d’inizio, quando il Torino ha battuto il pallone, abbiamo preso un gol che non dovevamo prendere perché li abbiamo rimessi in partita e ci siamo messi in difficoltà”. “Nel secondo tempo siamo migliorati, abbiamo girato palla velocemente, abbiamo creato tanto e abbiamo finalmente trovato il gol pensando di nuovo di averla chiusa, ma poi purtroppo l’abbiamo riaperta con il rigore del 3-2 che ci ha messo in difficoltà. Siamo contenti per la vittoria, ma c’è ancora tanto da lavorare”. La crescita di Thuram “Non c’è niente da dire, sta mostrando tutto sul campo con voglia, serenità e personalità. Sta aiutando la squadra e noi aiutiamo lui e lo sta […]

