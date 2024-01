Henrikh Mkhitaryan ha parlato circa la possibilità di cambiare ruolo nella sua Inter, ecco la sua risposta all’ipotesi di

Non ha dubbi Henrikh Mkhitaryan. Intervenuto a Sportmediaset il talento dell’Inter ha risposto all’ipotesi di un nuovo ruolo. Ecco le sue parole sulla possibilità di giocare da attaccante aggiunto.

SE STO STUDIANDO DA ATTACCANTE? – «Studio sempre, provo a imparare dai nostri attaccanti. Non solo come attaccante, ma anche come trequartista e difensore. C’è sempre tempo per imparare».

