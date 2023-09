Perché non gioca Frattesi? Una domanda che in conferenza e non solo ha fatto eco prima del derby, ma la risposta è arrivata chiara e netta da Mkhitaryan

Dopo la doppietta a San Siro con l’Italia in tanti si sono interrogati sul perché Frattesi non potesse insidiare Mkhitaryan in vista del derby. Sono arrivate diverse risposte più o meno simili sia dal diretto interessato con quel «devo lavorare per arrivare a livello dei titolari» e sia da Inzaghi in conferenza.

Ma la risposta più importante è sempre quella del campo: l’armeno è stato incisivo e decisivo per l’Inter, dopo appena 5′ ha trovato il primo gol e nella ripresa il secondo. Per mettere la ciliegina ha mandato in porta proprio Frattesi per il 5 a 1. Sulla Gazzetta dello Sport ha preso 8,5: «Una Treccani» in campo perché ha fatto capire la sua importanza nella doppia fase: difesa, attacco, inserimento e visione. Il professore ha tenuto la sua lezione sul prato di San Siro, serve altro?

L’articolo Inter, Mkhitaryan è la risposta ai dubbi e alle domande proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG