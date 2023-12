I nerazzurri ultimamente hanno sempre portato moltissima attenzione al mercato dei parametri zero e questa tendenza si confermerà anche nei prossimi mesi.

L’Inter vuole continuare a dominare in Serie A e a dire la sua in Champions League e per farlo non vuole lasciare nulla di intentato. Il club nerazzurro in questi giorni si sta avvicinando con decisione a Tajon Buchanan per sostituire il lungodegente Cuadrado che starà fuori almeno 3 mesi ma i dirigenti si stanno concentrando anche sui rinnovi e soprattutto sui calciatori in odore di svincolo. Il Corriere dello Sport sostiene che l’Inter è in pole su Piotr Zielinski, Tiago Djaló e Mahdi Taremi.

Il centrocampista

Il quotidiano romano ritiene che le dichiarazioni di De Laurentiis siano la certificazione che il Napoli è quasi fuori dai giochi per il rinnovo del polacco; i nerazzurri sono avanti rispetto alla concorrenza della Juventus. L’offerta prevede un contratto di 3 anni con uno stipendio di 4,5 milioni a stagione; sono previste ricche commissioni agli agenti ed un bel bonus alla firma per l’ex Empoli e Udinese.

Mehdi Taremi

Il difensore

Anche in questo caso c’è un derby d’Italia ma l’Inter è da più tempo sul portoghese: i nerazzurri non hanno mai interrotto i dialoghi con l’entourage del giocatore, neanche dopo la rottura del legamento crociato dello scorso marzo. La Juventus potrebbe anticipare il colpo ma il Lille per liberarlo anticipatamente chiede 5 milioni.

L’attaccante

Situazione simile a quella succitata anche per l’iraniano nel senso che il Porto non lo libera in inverno per meno di 15 milioni; se nessuno offrirà quella cifra, l’Inter si fionderà per accaparrarselo in vista della prossima stagione.

