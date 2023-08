Inter-Monza, la probabile formazione dei nerazzurri per domani sera: out Acerbi, esordio per Thuram e Sommer

L’unico vero dubbio riguardava Acerbi, ma anche ieri si è allenato a parte e, dunque, contro il Monza non ci sarà. Ad ogni modo, sarà un’Inter all’insegna della continuità, visto che gli unici volti nuovi (obbligati) nell’undici titolare saranno Sommer in porta e Thuram al fianco di Lautaro in attacco.

Le altre new-entry dell’Inter si accomoderanno in panchina, ma con la certezza o quasi di entrare a gara in corso. Vale per Frattesi e Cuadrado, che al momento partono dietro sia a Mkhitaryan sia a Dumfries ma che presto potrebbero mettere la freccia, e vale pure per Carlos Augusto e Arnautovic. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

L’articolo Inter-Monza, la probabile formazione: out Acerbi, esordio per Thuram e Sommer proviene da Inter News 24.

