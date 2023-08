Pavard Inter, c’è forte ottimismo. Si può chiudere in tempi brevi con il Bayern Monaco per il difensore francese

Offerta non ancora accettata soltanto perché il Bayern, nonostante Pavard vada in scadenza nel giugno 2024, vogliono tirare fino all’ultimo sul prezzo. Sul tavolo ci sarebbero 25 milioni più bonus per sfiorare i 30 . La forbice tra domanda e offerta è piccola come prova l’indiscrezione sul fatto che Pavard stasera non dovrebbe scendere in campo nella prima gara di Bundesliga a Brema con il Werder (al suo posto Mazraoui).

Sulla trattativa si respira aria di forte ottimismo: primo perché tra i due club i rapporti sono ottimi (hanno appena chiuso l’affare Sommer), secondo perché l’Inter ha dimostrato, sia ai bavaresi, sia a Pavard, quanto sia fortemente determinata nel chiudere l’affare in tempi brevissimi. A riportarlo è Tuttosport.

