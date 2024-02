Inter Monza Primavera LIVE: cronaca risultato e tabellino del match delle 13:00 della 22esima giornata di campionato

Tutto pronto per Inter Monza, match valevole per la 22^ giornata del campionato di Primavera 1: segui con noi la cronaca live dell’incontro. Nerazzurri di Chivu attualmente al comando della classifica con 44 punti, a più sette sulle seconde (Torino e Milan).

CRONACA LIVE

1′ Calcio d’inizio!

2′ Fase di studio in queste battute iniziali della gara.

5′ Punizione defilata per i nerazzurri battuta da Stankovic, palla larga.

10′ Traversone di Berenbruch dalla sinistra per Spinaccè che per poco manca il pallone e non riesce a deviare in porta.

16′ Destro deviato di Stankovic dalla lunga distanza, Mazza controlla.

22′ I nerazzurri provano a guadagnare campo, ma i brianzoli tengono botta e coprono bene il campo in fase difensiva.

27′ Destro pericoloso di Akinsanmiro, Mazza respinge in calcio d’angolo.

Migliore in campo nel primo tempo:

INTER MONZA PRIMAVERA, IL TABELLINO

INTER (4-3-3): 21 Raimondi; 27 Aidoo, 6 Stabile, 33 Alexiou, 3 Cocchi; 44 Akinsanmiro, 4 Stankovic, 14 Berenbruch; 10 Kamate, 22 Spinaccè, 9 Sarr. A disposizione: 32 Zamarian, 41 Biz, 5 Bovo, 7 Owusu, 11 Quieto, 23 Maye, 26 Miconi, 28 Mazzola, 30 De Pieri, 34 Mosconi, 35 Zarate. Allenatore: Cristian Chivu.

MONZA (3-5-2): 1 Mazza; 36 Postiglione, 15 Kassama, 12 Ravelli; 10 Marras, 14 Berretta, 6 Colombo, 8 Lupinetti, 7 Dell’Acqua; 20 Ferraris, 22 Antunovic. A disposizione: 29 Ciardi, 13 Cattaneo, 18 Martins, 19 Fernandes, 25 Zoppi, 27 Nenè, 28 Brugarello, 30 Graziano, 32 Capolupo, 33 Domanico, 37 Cagia. Allenatore: Alessandro Lupi

L’articolo Inter Monza Primavera 0-0 LIVE: ci prova Akinsanmiro, si salvano i brianzoli proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG