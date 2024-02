Lautaro Martinez a segno anche in Inter-Salernitana, il Toro è stato tra i migliori dei nerazzurri e in pagella spunta quel voto

Partita che incontri, gol di Lautaro Martinez che trovi. Anche in Inter-Salernitana il bomber argentino ha trovato la via della rete. Suo infatti il timbro del momentaneo 2-0, realizzato al minuto 19.

Questa mattina i principali quotidiani (sportivi e non) hanno lodato le gesta del Toro. Il Corriere della Sera per esempio, ha cucito un bel “sette” nella pagella dell’attaccante. E lui, a quanto pare, non ha nessuna voglia di fermarsi.

L’articolo Inter, Lautaro super anche con la Salernitana: in pagella spunta quel voto proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG