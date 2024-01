I nerazzurri hanno fatto vedere di aver ritrovato la vecchia brillantezza che nelle ultime gare pareva perduta chissà dove.

L’Inter si impone all’U-Power Stadium con un perentorio 5-1; i nerazzurri tornano nella versione spietata di qualche mese fa.

Approccio super, gestione ancora migliore

Nelle ultime 3 partite la formazione di Inzaghi era apparsa non perfetta nella gestione del vantaggio e aveva sempre dato l’impressione di poter essere ripresa dall’avversario di turno, cosa che è avvenuta effettivamente contro Genoa, Bologna in Coppa Italia, ed Hellas Verona. Ieri l’Inter ha lasciato solo le briciole al Monza e anche Palladino si è inchinato.

Marcus Thuram

Verso la SuperCoppa

Ora inizia la preparazione alla SuperCoppa italiana: obiettivo che i nerazzurri non vogliono fallire essendo i campioni in carica da 2 stagioni. La conquista del trofeo, da questa stagione allargato a 4 squadre, tra l’altro, porterebbe in cassa 8 milioni di euro. La Gazzetta dello Sport fa il punto sul programma dell’Inter che si allena anche oggi; Inzaghi quindi ha concesso un giorno di riposo alla squadra, domani, mentre martedì si parte per l’Arabia Saudita. I nerazzurri giocheranno solo venerdì contro la Lazio ma si è partiti con largo anticipo anche per motivi climatici: a Riad ci sono più o meno una decina di gradi in più rispetto al nord Italia. Nel frattempo la Juve giocherà proprio martedì col Sassuolo mentre la squadra di Inzaghi, in qualunque modo vada la semifinale con la Lazio, salterà la prossima gara di campionato per recuperarla a fine febbraio.

