Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato dell’attuale situazione in casa nerazzurra: le dichiarazioni

Massimo Moratti ha parlato dell’attuale situazione in casa Inter all’ANSA.

LE PAROLE – «Ho visto un Bayern Monaco molto, troppo forte e un’Inter non ancora al top a livello fisico, ma forse è ancora presto nella stagione. È un momento da superare, ma va detto che abbiamo perso contro squadre importanti, non contro le piccole. Può capitare di perdere queste partite contro le grandi, c’è ovviamente da lavorare ma in campionato siamo ancora vicini alla vetta e anche in Champions League c’è tutto il tempo per rifarsi. Onana È stato bravissimo nelle parate, ha avuto grande scioltezza e tranquillità nel suo esordio».

