Accordo trovato per il passaggio di Samuele Mulattieri dall’Inter al Sassuolo. Il giovane torna dal prestito al Frosinone

Il pressing del Sassuolo è stato convincente è il colpo è andato a segno: Samuele Mulattieri sarà un nuovo giocatore dei neroverdi. Lascia dunque l’Inter, club dove è cresciuto. A riportare la notizia è Sportitalia, che specifica come tale operazione sia slegata da quella relativa all’arrivo in nerazzurro di Davide Frattesi.

Sul portale della testata si legge: «L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali aveva più volte ribadito l’interesse per l’attaccante dell’Inter Mulattieri, reduce dalla stagione in B con il Frosinone culminata alla grande con il successo del campionato. Secondo quanto raccolto in esclusiva da SPORTITALIA Samuele Mulattieri andrà al Sassuolo a prescindere dall’affare che riguarda Davide Frattesi. Che, comunque, quasi certamente sarà la nuova mezzala nerazzurra».

L’articolo Inter, Mulattieri va al Sassuolo: chiusa l’operazione. E Frattesi? proviene da Inter News 24.

