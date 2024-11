I nerazzurri sembrano tornati una macchina da guerra in fase difensiva ed ora in Champions i numeri sono davvero importanti In un calcio sempre più focalizzato sulla spettacolarità offensiva, l’Inter sembra aver riscoperto l’arte quasi dimenticata della difesa solida, capace di frapporre un inespugnabile muro tra gli attaccanti avversari e la propria porta. La performance difensiva dei nerazzurri, specialmente sotto i riflettori della Champions League, fornisce materiale per riflessioni profonde sullo stato attuale e sull’evoluzione del calcio italiano a livello europeo. Un muro infrangibile in Europa Dimostrando un’imperturbabile solidità difensiva, l’Inter ha incassato zero reti nelle prime quattro partite di Champions League di questa stagione, un risultato che non solo parla della qualità dei suoi difensori ma anche dell’organizzazione tattica dell’intera squadra. Questa è una prestazione che mette i nerazzurri in compagnia di poche altre squadre italiane, come l’Atalanta di questa stagione e la Juventus del 2004-2005, capaci di mantenere […]

Leggi l’articolo completo Inter, muro impenetrabile! In Champions è da primato, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG