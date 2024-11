L’ ex tecnico è prodigo di elogi per i nerazzurri dopo la vittoria di ieri a San Siro contro l’Arsenal ma chiude notandone un difetto. Nelle recenti dichiarazioni riportate dalla prestigiosa testata “La Gazzetta dello Sport”, l’ex commissario tecnico Arrigo Sacchi ha espresso la sua ammirazione e le sue aspettative positive nei confronti dell’Inter, proclamando la squadra pronta a confrontarsi con le sfide più ardue della Champions League. Le sue parole non lasciano spazio a dubbi: Sacchi intravede nell’Inter non solo una squadra capace di tenere testa ai colossi europei, ma un autentico orgoglio per il calcio italiano. Tuttavia, non manca di evidenziare un margine di miglioramento, focalizzandosi sul pressing come aspetto raffinabile. Una confermata maturità La vittoria dell’Inter contro l’Arsenal a San Siro non ha fatto altro che rafforzare la convinzione di Sacchi riguardo le potenzialità della squadra nerazzurra. Guidata da Simone Inzaghi, l’Inter si è dimostrata una squadra […]

