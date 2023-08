Inter, Musah sfuma definitivamente: il centrocampista, accostato ai nerazzurri, è un nuovo giocatore del Milan

Yunus Musah, seguito per molto tempo dall’Inter per rinforzare il centrocampo, è ufficialmente l’ottavo acquisto del Milan in questa sessione di mercato.

Il classe 2002 ha firmato un contratto con il club rossonero fino al 30 giugno 2028.

L’articolo Inter, Musah sfuma definitivamente: il centrocampista è un nuovo giocatore del Milan proviene da Inter News 24.

