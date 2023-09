L’ex Inter e Roma Radja Nainggolan si è espresso così su quello che è stato il suo periodo nerazzurro tra Conte e Spalletti

Nainggolan ha commentato la sua avventura all’Inter tra Conte, Spalletti e riflessioni tramite il Canale Youtube Controcalcio.

LE PAROLE – «Spalletti? Con lui mi sono divertito più di tutti. Anche Conte era bravo: io all’Inter non facevo più parte del progetto, è stato chiaro con me ma lui è un grandissimo allenatore. Io mi sono solo pentito di essere andato via perché c’era un direttore che ha fatto di tutto per vendermi. Ma se avessi saputo che se ne sarebbe andato lui dopo sei mesi, sarei rimasto. Purtroppo io sono fatto così, non posso stare con uno che non mi vuole».

