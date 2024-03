A San Siro andrà in scena la sfida di Serie A tra Inter e Napoli: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match

A San Siro andrà in scena la sfida di Serie A tra Inter e Napoli. Smaltire le delusioni dell’uscita dalla Champions, leccarsi le ferite e ripartire in campionato. E’ questo il diktat delle due squadre nel posticipo. I nerazzurri per continuare la loro corsa in vetta e tenere a distanza le inseguitrici. Gli azzurri per provare a risalire la china e sperare ancora in un piazzamento in Europa. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

La probabile formazione

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Buchanan; Lautaro Martinez, Thuram. All. Simone Inzaghi.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Francesco Calzona.

Inter-Napoli: orario e dove vederla

Inter-Napoli gara delle ore 20:45 della domenica, che continuerà la ventinovesima giornata della Serie A, la decima del girone di ritorno. A San Siro sarà trasmessa verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale.

