All’Allianz andrà in scena la sfida di Serie A tra Juve e Genoa: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

All’Allianz andrà in scena la sfida di Serie A tra Juve e Genoa. I bianconeri per cercare di mettere pressione al Milan e riscavalcarlo in classifica, in attesa della gara dei rossoneri. I rossoblù per superare la bruciante sconfitta contro il Monza e trovare punti importanti contro una big del campionato. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Messias, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino.

Juve-Genoa: orario e dove vederla

Juve-Genoa gara delle ore 12:30 della domenica, che continuerà la ventinovesima giornata della Serie A, la decima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN sul canale 214 del satellite che su Sky sui canali Sky Sport Calcio (201), in 4k e Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale, mentre per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go. La partita sarà visibile anche su Now TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG