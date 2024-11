I nerazzurri pareggiano contro la capolista e restano al secondo posto in classifica sprecando un rigore con Calhanoglu. SOMMER 6: non può nulla sul goal del Napoli, inoperoso per il resto della gara. PAVARD 6: non sempre perfetto nella gestione di Kvaratskhelia, ha una buona chance di segnare nel primo tempo ma non è il suo mestiere. Nella ripresa è più cauto nel salire. ACERBI 8: strepitoso in scivolata ad anticipare Lukaku lanciato a rete, sfiora anche il goal del pareggio, glielo nega Meret di piede. In generale si divora l’attaccante belga per tutta la durata della sua gara. BASTONI 6,5: ordinato in entrambe le fasi. (Dall’89’ DE VRIJ s. v.). DUMFRIES 6: gioca, come stabilito da Inzaghi, in costante proiezione offensiva. É troppo passivo sul goal di McTominay ma si conquista il rigore poi sbagliato da Calhanoglu con furbizia. BARELLA 6,5: straordinario il suo recupero su Kvaratskhelia al quarto […]

