Inter-Napoli si chiude sull’1-1 ma a far discutere sono le decisione dell’arbitro. C’era un secondo rigore per i nerazzurri? Inter e Napoli hanno pareggiato 1-1, con le reti di McTominay e Calhanoglu. Nel secondo tempo l’Inter ha avuto l’opportunità di passare in vantaggio con un rigore, ma Calhanoglu ha sbagliato. A far discutere però è la non assegnazione di un secondo rigore che in diretta è sfuggito a molti ma, rivedendo l’azione, la decisione dell’arbitro ha lasciato molti dubbi. Ancora una volta VAR sotto accusa e classe arbitrale nel ciclone. Ecco cosa è successo. La partita La partita tra Inter e Napoli è finita 1-1, con i gol di McTominay per gli ospiti e Calhanoglu per i nerazzurri, entrambi nel primo tempo. Partita vibrante e vissuta ad alti ritmi fin dal fischio di inizio. Il match di ieri sera infatti rappresentava un vero e proprio spartiacque in una stagione che […]

Leggi l’articolo completo Moviola Inter-Napoli, c’è un rigore negato ai nerazzurri? Polemica infuocata a San Siro, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG