Osimhen recupera in tempo per la gara tra Inter e Napoli? L’attaccante potrebbe partire dalla panchina a San Siro

Osimhen sarà titolare in Inter Napoli? Le ultime di Tuttosport sul possibile impiego dell’attaccante:

LE ULTIME – «Anche ieri ha lavorato parzialmente da solo nella seduta di rifinitura, per poi svolgere il resto della sessione con la squadra ed è questa la ragione che porta a tenere viva anche l’ipotesi del forfait. Per non restare spiazzato, il coach Calzona ieri ha provato pure Simeone che potrebbe essere il più probabile sostituto del bomber nigeriano. Bisogna tenere viva la doppia ipotesi, quella di un Osimhen titolare oppure in tribuna a San Siro»

L’articolo Inter Napoli, le ultime su Osimhen: Calzona prepara il piano B? proviene da Inter News 24.

