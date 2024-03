Montolivo azzarda una sconfitta dell’Inter contro il Napoli di Calzona: contraccolpo in arrivo per i nerazzurri?

Secondo Montolivo, ex centrocampista di Milan e Fiorentina, l’Inter potrebbe uscire sconfitta dal match contro il Napoli. Il suo pronostico a DAZN:

LE PAROLE – «Anzi azzardo un contraccolpo psicologico per l’Inter dopo l’uscita dalla Champions, dico vittoria Napoli. Crisi Inter? No (ride, ndr) crisi no, stravincerà il campionato meritando però».

L’articolo Montolivo: «Inter? Contraccolpo, contro il Napoli perderà» proviene da Inter News 24.

