L’Inter ha organizzato un incontro per spiegare i valori del club ai nuovi arrivati: Antonello, Marotta e Zanetti protagonisti dell’evento

L’Inter ha organizzato nella giornata di ieri un programma di induction con l’obiettivo di coinvolgere i nuovi colleghi sin dall’inizio.

I nuovi arrivati hanno partecipato a diverse attività insieme ai vertici dell’Inter, tra cui un incontro con il CEO Alessandro Antonello, una visita al Suning Training Centre in compagnia dell’ad sport Beppe Marotta, una discussione con Javier Zanetti, vice presidente nerazzurro, e in conclusione una Matchday experience per comprendere il dietro le quinte del campo di gioco.

L’articolo Inter, nasce il programma per insegnare i valori nerazzurri proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG