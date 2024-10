I nerazzurri diranno al 99% addio a Correa ed Arnautovic ed almeno uno di questi andrà sostituito: la dirigenza è già al lavoro. L’Inter sembra orientarsi su un rinnovamento generazionale che vede al centro giovani promesse, anche se questo comporta decisioni difficili riguardo talenti emergenti attualmente in prestito in altri club. Tra questi, figurano i fratelli Esposito, Sebastiano e Francesco Pio, le cui carriere sono attentamente monitorate dall’Inter. La situazione Il club nerazzurro non rinnoverà quasi certamente i contratti di Arnautovic e Correa che sono in scadenza nel 2025: ci sarà da vedere se Inzaghi vorrà 5 0 4 attaccanti in organico nella prossima stagione. Decisione presa Per quel che riguarda i giovani in prestito dall’Inter, Sebastiano Esposito, attaccante ventenne, sta facendo molto bene all’Empoli. FcInterNews.it ritiene che l’Empoli sia fortemente intenzionato a riscattarlo a titolo definitivo. Per farlo va esercitato un diritto di riscatto fissato a 5 milioni di […]

