Il difensore argentino è l’ultimo acquisto dei nerazzurri e finora non è mai stato impiegato. L’Inter si augura di aver trovato un potenziale asso nella manica tramite l’ingaggio di Tomas Palacios, giovane promessa del calcio argentino, il cui arrivo al club è avvolto da aspettative e scommesse per il futuro. Poco o nulla filtra però da Appiano Gentile riguardo il suo utilizzo in campo: finora 0 minuti in tutte le competizioni e a questo si aggiunge il fatto che è vicino il rientro di Buchanan che permette a Carlos Augusto di essere utilizzato stabilmente da braccetto, ruolo dell’argentino. Ringiovanimento L’acquisto di Tomas Palacios si inserisce in un chiaro disegno tattico di investimento sui giovani talenti, una mossa che, seppur accompagnata da un esborso considerevole, sottolinea la lungimiranza della strategia nerazzurra. Il trasferimento dell’argentino, infatti, si colloca sulla scia della precedente operazione che ha visto il club accaparrarsi Bisseck, altro giovane […]

