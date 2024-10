L’ex difensore Beppe Bergomi si focalizza anche sulla crescita di Marcus Thuram. Beppe Bergomi a Calciomercato.it ha spiegato minuziosamente perché secondo lui l’Inter subisce più goal rispetto all’anno scorso. “Thuram è migliorato molto sotto porta, l’avevamo visto lo scorso anno lavorare tanto in uscita e difendere palla, mentre adesso attacca la porta con grande cattiveria e determinazione. Specialmente di testa è migliorato tanto ed è veramente bravo in ogni situazione”. “Vedo sempre che c’è tanta armonia nell’Inter e questo è un aspetto molto importante. Se Lautaro Martinez è in difficoltà segna Thuram, altrimenti è segnano Taremi o Arnautovic: la cosa fondamentale è che tutti gli attaccanti trovino il gol. Presto comunque Lautaro tornerà a segnare come prima, di questo ne sono convinto”. L’operato dell’allenatore “Come tutti siamo legati ai risultati e quindi anche Simone lo sa bene. Ha ottenuto finora grandi risultati all’Inter, ha vinto lo scudetto e tanti altri trofei tra Coppa Italia e Supercoppa, arrivando inoltre in […]

Leggi l’articolo completo Le disattenzioni difensive dell’Inter ai raggi X: i dati ci dicono qualcosa di nuovo, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG