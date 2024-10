L’attaccante dell’Empoli Sebastiano Esposito ha trovato la squadra giusta per esplodere: se i toscani eserciteranno il diritto di riscatto per l’Inter sarà addio. La Gazzetta dello Sport ha intervistato Sebastiano Esposito che ha ricostruito a grandi linee quanto accaduto finora nella sua giovane carriera. “L’Empoli è il primo club di A che ha creduto in me. È una nuova vita, sì. Ha avuto il coraggio, è una famiglia. Dà valore ai soldi e non li sperpera”. “Io non sono sorpreso da questo avvio, è la gente che è sorpresa. Bisognava venire in ritiro e guardare gli allenamenti. Stiamo bene nei 20 metri, ognuno corre per l’altro”. Il legame con Lukaku “Lo sento. Poco fa ero a San Giorgio a Cremano e c’era una sua statua enorme. L’ho chiamato. Per sfotterlo naturalmente”. Gli ultimi prestiti andati non benissimo “Ho un carattere fumantino, al Basilea litigai con l’allenatore svizzero, ma poi hanno […]

