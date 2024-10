Si parla tantissimo negli ultimi tempi del possibile approdo del figlio d’arte in nerazzurro, un qualcosa che sarebbe clamoroso per il cognome che porta. Nel torbido calderone delle voci di calciomercato che ogni giorno affolla i titoli delle cronache sportive italiane, emerge una diceria che, se confermata, potrebbe scatenare dibattiti e commenti tra gli appassionati di calcio: Daniel Maldini all’Inter. Fabrizio Biasin, giornalista noto per le sue incursioni nel mondo del calcio e ospite fisso di diverse trasmissioni dedicate a questo sport, durante una puntata di Cronache di Spogliatoio, ha posto la sua analisi su questa ipotetica trattativa che ha iniziato a circolare con insistenza negli ultimi giorni. Il punto di vista Biasin ha espresso scetticismo riguardo alla possibilità che il giovane talento di casa Maldini possa effettivamente trasferirsi nell’ambiente nerazzurro. L’origine di tali speculazioni si colloca in un momento in cui l’attenzione mediatica e quella degli addetti ai lavori […]

Leggi l’articolo completo Maldini all’Inter: c’è chi non ci crede per due aspetti, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG