Parrebbe potersi chiudere la questione che ha coinvolto l’allenatore nerazzurro ed il selezionatore della nazionale italiana. In un mondo del calcio spesso caratterizzato da tensioni e rivalità, emerge la storia di un chiarimento che va oltre le semplici dinamiche sportive. Luciano Spalletti ha recentemente preso parola per mettere a tacere speculazioni e malintesi riguardanti la sua relazione con Simone Inzaghi. Il tutto è avvenuto durante un’intervento ai microfoni di Rai Sport, in cui il commissario tecnico ha voluto chiarire la sua posizione in merito. La genesi del malinteso La questione nasce da una precedente dichiarazione di Spalletti, che aveva risposto ad una domanda riguardante il rapporto che gli allenatori hanno con gli ultras; la questione riguardava l’indagine Doppia Curva che coinvolge l’Inter e anche Inzaghi che però non risultano indagati. “Mi è stata fatta una domanda su una situazione e io rispondo per come mi comporterei io“, ha precisato il […]

