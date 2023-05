Inter, nessuno come Onana: 7° clean sheet in Champions League per il portiere camerunese

Nell’Euroderby di ieri sera, per Andrè Onana è stata la settima partita in cui è riuscito a non subire gol. Nessun altro portiere in questa edizione di Champions League ha raggiunto questo risultato.

