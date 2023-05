Il difensore del Milan Fikayo Tomori è visibilmente amareggiato per la sconfitta nel derby di andata anche se non si dà già per eliminato.

Anche Fikayo Tomori ha commentato Milan-Inter ai microfoni di Prime Video. “Abbiamo preso due gol veloci, una squadra come l’Inter è difficile da raggiungere ma è solo la prima partita e dobbiamo recuperare e fare meglio nella prossima partita”.

tifosi Inter

“Due gol? Difficile da dire, non li ho ancora rivisti ma siamo delusi per la sconfitta, potevamo fare meglio, specialmente all’inizio ma è solo la prima partita e dobbiamo fare meglio. Ci dobbiamo ancora credere, non sarà facile, sappiamo che l’Inter è forte ma se giochiamo il nostro gioco, con intensità e qualità nell’ultimo passaggio possiamo metterli in difficoltà“.

L’articolo Tomori: “Siamo delusi ma se giochiamo con la nostra intensità possiamo metterli in difficoltà” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG