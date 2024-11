L’obbiettivo di mercato nerazzurro, conteso anche dalla Juventus incassa la fiducia del suo attuale presidente che avvisa le pretendenti molto chiaramente. Nell’ambito del calciomercato, spesso dominato da voci e speculazioni, le dichiarazioni ufficiali dei dirigenti sportivi assumono un’importanza cruciale nella definizione del futuro dei giocatori. Una di queste dichiarazioni è stata recentemente rilasciata dalla Francia e riguarda uno dei talenti più ambiti non solo della Ligue 1 ma di tutto il calcio europeo. Le parole del presidente del club non solo mettono momentaneamente a tacere le voci di un possibile trasferimento del giocatore a gennaio ma aprono anche uno spaccato interessante sulla politica di gestione contrattuale dei club. La posizione del club sul mercato invernale Olivier Létang ha espresso una preferenza chiara riguardo al mercato di trasferimento invernale, considerandolo un periodo in cui le squadre sono spesso costrette a pagare prezzi superiori al valore reale dei giocatori per rinforzare la […]

Leggi l’articolo completo Inter, niente da fare per il giocatore a Gennaio. Ma a Giugno entrerá in gioco Marotta, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG