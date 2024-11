Un attaccante di razza capisce sempre il momento e la situazione di un suo collega. L’ex interista vede così il futuro nerazzurro a breve termine del Toro. Nel mondo del calcio, l’arte del gol e l’influenza di un attaccante sulla propria squadra vanno ben oltre le fredde statistiche. Questo concetto è stato magistralmente espresso da un grande ex nerazzurro, leggenda del calcio e ex bomber dell’Inter, in un’intervista pubblicata oggi sulla Gazzetta dello Sport in cui ha messo in luce le qualità eccezionali di Lautaro Martinez, attaccante nerazzurro. L’ex campione ha sviscerato diversi aspetti che rendono Lautaro un giocatore top a livello mondiale, nonostante un momento di minor prolificità sottoporta con il club. Il confronto con le leggende L’ex attaccante argentino non ha risparmiato elogi per Lautaro, sottolineando il suo valore inestimabile sia per l’Inter sia per la nazionale argentina. Crespo ha evidenziato come Lautaro abbia ormai raggiunto traguardi importanti […]

