Il turco dovrà per forza osservare un periodo di riposo a partire da sabato a Verona ed ora Simone Inzaghi deve chiarirsi definitivamente le idee sul sostituto. Nella mutevole cornice del calcio italiano, una domanda serpeggia tra i tifosi e gli addetti ai lavori dell’Inter: chi guiderà il gioco nerazzurro in assenza del regista titolare Hakan Calhanoglu? L’approccio alla partita contro il Verona segna un punto di svolta per l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, costretto a fare a meno del giocatore turco per preservarne la condizione fisica in vista degli impegni successivi. Questo scenario apre le porte a riflessioni strategiche sulle possibili alternative per coprire il vuoto lasciato da Calhanoglu, un dilemma che non è nuovo per il tecnico. La situazione di Calha Il centrocampista turco ha sollevato preoccupazioni dopo aver accusato un problema durante una partita con la sua nazionale. Fortunatamente, i successivi controlli medici hanno escluso lesioni serie, ma […]

Leggi l’articolo completo Inter, ti ci devi abituare. Senza Calha, chi in cabina di regia, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG