Il Toro si è nuovamente rinvigorito in nazionale con due reti una più bella dell’altra ed ora cerca continuità con un’Inter che ha un piano ben preciso da qui a fine anno. In un mondo del calcio che non smette mai di cercare eroi e storie da raccontare, quella di Lautaro Martinez sembra tracciare una traiettoria particolarmente coinvolgente. Tra le pagine scritte sui campi sudamericani, il talento di 27 anni si è distinto recentemente in una partita chiave contro il Perù, mettendo a segno una rete di rara bellezza ed evocativitá. Ma il suo contributo non si limita ai confin argentini, poiché il suo ritorno in Italia è atteso con grande trepidazione dai tifosi dell’Inter, ansiosi di vedere se l’energia rinnovata possa tradursi in successi per il club nerazzurro. Riscoperta e rinascimento in campo internazionale Il gol acrobatico che ha sigillato la vittoria argentina contro il Perù non è stata […]

Leggi l’articolo completo Lautaro, carica a mille per tornare a prendersi l’Inter con solo un obbiettivo in testa, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG