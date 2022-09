San Siro non sarà Sold Out per la sfida tra Inter e Bayern Monaco. Il motivo non è solo l’aumento del biglietto, ma anche il poco preavviso

San Siro questa serà non registrerà il sold out in vista della sfida tra Inter e Bayern Monaco, che apre la Champions League dei nerazzurri.

Il motivo, come riportato dal Corriere dello Sport, è doppio. Il primo è il costo più alto delle gare europee. Il secondo motivo invece è legato al poco preavviso: il calendario è stato rivelato il 27 agosto e la prevendita è partita solo il 30 dello stesso mese. Saranno comunque presenti 60.00 tifosi.

L’articolo Inter, niente sold out contro il Bayern Monaco proviene da Calcio News 24.

