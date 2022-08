Alla rosa dei nerazzurri manca sempre un sesto difensore al di là di ciò che accadrà a Milan Skriniar.

Milan Skrinar sembra destinato a restare all’Inter anche se non si può esserne sicuri fino agli ultimi giorni di mercato: i nerazzurri cercano comunque un difensore centrale perché a giugno hanno lasciato Kolarov e Ranocchia.

Vecino Ranocchia Skriniar

Non sembra esserci budget per questa operazione e quindi i dirigenti aspettano un’occasione in prestito o con esborso minimo; non cambierebbe nulla se venisse ceduto anche Andrea Pinamonti, se insieme all’attaccante partisse anche Casadei le cose potrebbero cambiare. Al momento però si ragiona senza budget, secondo SportMediaset si seguono le vicende legate a Manuel Akanji del Borussia Dortmund: il difensore è fuori dal progetto, al momento i tedeschi chiedono 10 milioni ma il prezzo potrebbe calare ulteriormente perché i gialloneri rischiano di perderlo a zero a gennaio.

