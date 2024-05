I dirigenti nerazzurri stanno programmando le prossime mosse da fare sul mercato nei prossimi mesi per allungare la rosa.

In attesa di chiudere la stagione e di conoscere il futuro societario (20 maggio l’ultima data utile) l’Inter studia come rendere più profondo il proprio organico per il futuro.

L’obiettivo

Rispetto alle passate stagioni non occorrerà realizzare per forza nessuna grossa cessione, questa è già di per sé un’ottima notizia; ciò però non significa che automaticamente tutti i big resteranno in nerazzurro. Si potrà cedere quando e come si vuole chiaramente alle condizioni stabilite dai dirigenti. La sessione di mercato estiva dovrà chiudersi in pareggio o in attivo ma siccome le partite saranno tantissime, c’è il Mondiale per Club che non c’è mai stato in formula allargata, occorrerà alzare il livello soprattutto delle seconde linee.

Valentin Carboni

Come perseguirlo

L’idea dei dirigenti e di Inzaghi è quella di tenere tutti i big; secondo la Gazzetta dello Sport l’intenzione è quella di fare mercato tramite le cessioni di tre giocatori non considerati punti fermi. Nessuno si strapperebbe i capelli se arrivasse un’offerta allettante per Marko Arnautovic e Denzel Dumfries; diverso il discorso per Valentin Carboni. Per lui servono almeno 30 milioni di euro, altrimenti verrà girato in prestito per fare esperienza. Il caso dell’olandese è quello più problematico: secondo la rosea la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 non si sblocca ed inizia a serpeggiare del pessimismo. Se la situazione restasse questa anche nei prossimi messi, l’intenzione sarebbe quella di cederlo per 25-30 milioni.

L’articolo Inter: non c’è nessun sacrificabile ma verranno ascoltate offerte per 3 giocatori proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG