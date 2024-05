L’Inter ha puntato convintamente il talento del Genoa Gumundsson e studia l’offerta giusta per far vacillare il Grifone.

In vista della prossima stagione calcistica, l’Inter di Milano guarda al mercato per rafforzare ulteriormente la squadra. Con l’obiettivo di competere su più fronti e gestire un calendario particolarmente fitto, la formazione guidata da Simone Inzaghi ha posto gli occhi su un rinforzo per l’attacco, settore in cui desidera maggiori opzioni.

Albert Gudmundsson

Un desiderio chiaro: rinforzare l’attacco

La volontà dell’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, di ampliare la rosa a sua disposizione, aggiungendo un’ulteriore voce nell’elenco degli attaccanti, rivela una strategia precisa. Con la prospettiva di affrontare cinque competizioni nella stagione a venire, Inzaghi cerca di assicurarsi una varietà di opzioni offensive che possano garantire alla squadra freschezza e dinamismo. Attualmente, il club nerazzurro è in trattative per accogliere nuovi talenti che si uniscano alla formazione, puntando in questo modo a un aumento della competitività della squadra.

Albert Gudmundsson nel mirino

Tra i vari nomi considerati per questo ruolo, spicca quello di Albert Gudmundsson, attuale giocatore del Genoa, che si è imposto come una delle principali opzioni per il rinforzo dell’attacco interista. Tuttavia, l’acquisto del giocatore non si presenta senza ostacoli, in quanto il Genoa ha fissato il prezzo del trasferimento a non meno di 35 milioni di euro. Nonostante questa richiesta economica sostanziale, i dirigenti dell’Inter stanno valutando diverse formule per facilitare l’arrivo di Gudmundsson, tra cui la possibilità di un prestito con obbligo di riscatto, analogamente a quanto fatto precedentemente per altre trattative.

Strategie di mercato e scelte tecniche

Per realizzare l’operazione, l’Inter potrebbe decidere di inserire nella trattativa il giovane Zanotti, attualmente in prestito al San Gallo, come parte del pagamento per il prestito di Gudmundsson. Questo meccanismo consentirebbe al club milanese di mantenere un certo controllo sul giovane calciatore, avendo l’opzione di riacquistarlo in futuro secondo termini prestabiliti. Inoltre, nonostante le voci di mercato, Simone Inzaghi sembra intenzionato a tenere nell’organico anche Arnautovic, il cui futuro sembrava incerto.

L’articolo L’Inter studia l’affare Gudmundsson: possibile formula Frattesi ma il Genoa… proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG