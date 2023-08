I nerazzurri non hanno ancora trovato i sostituti di Onana e Handanovic; l’unica certezza è che il figlio d’arte andrà nuovamente in prestito.

L’Inter ha giocato la tournée giapponese con un portiere titolare che andrà a giocare altrove almeno per la prossima stagione. Filip Stankovic ha brillato nelle gare contro Al Nassr e Paris Saint Germain ma non viene ritenuto ancora pronto per fare il vice nella squadra nerazzurra; lo riporta Tuttosport.

Anatolij Trubin

Il quotidiano poi aggiorna la situazione sugli obiettivi in quella posizione dando per scontato che Sommer sarà il primo. L’obiettivo resta Trubin con cui c’è già un accordo ma lo Shakhtar Donetsk ancora non abbassa le proprie richieste. L’ucraino potrebbe arrivare a parametro zero l’anno prossima sempre che il Benfica non riesca a strapparlo ora agli arancioneri. Gli altri obiettivi sono Audero e Bento dell’Athletico Paranaense; quest’ultimo è stato proposto ma costa tanto.

