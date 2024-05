L’Inter prepara un mercato importante, non solo Bento ma almeno altri due colpi, in difesa e a centrocampo. I profili attenzionati.

In casa nerazzurra si respira aria di cambiamento e rinnovamento in vista della prossima stagione. A seguito della decisione di non procedere al riscatto del portiere Audero, l’Inter ha avviato la ricerca di un nuovo estremo difensore che possa garantire solide performance e contribuire allo sviluppo futuro della squadra. Fra i nomi circolati, quello del portiere Bento sembra essere il più accattivante per la dirigenza dell’Inter, che lo osserva da tempo con interesse e vorrebbe approfittare del mercato estivo per portarlo a Milano.

Altre mosse sul mercato

Tuttavia, l’attenzione dell’Inter non si ferma alla ricerca di un portiere. La squadra guidata da Inzaghi ha dimostrato in questa stagione di avere un attacco potente con Lautaro e Thuram, ma le prestazioni delle riserve non hanno soddisfatto appieno le aspettative. Di conseguenza, per aumentare la competitività e offrire alternative valide in attacco, il club è alla ricerca di nuovi rinforzi.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, oltre alla priorità di trovare un sostituto in porta, l’Inter sta valutando l’acquisto di un difensore centrale e di un attaccante dotato di un ottimo dribbling. In cima alla lista delle preferenze per la difesa c’è Buongiorno, mentre per l’attacco si punta su Gudmundsson, considerato un obiettivo interessante per le sue capacità tecniche.

Una strategia complessiva

Questo scenario evidenzia una strategia di mercato ben definita da parte della dirigenza nerazzurra, orientata non solo al rafforzamento di singole posizioni ma alla costruzione di una rosa completa e competitiva su tutti i fronti. La volontà è quella di delineare un gruppo capace di affrontare su più livelli le sfide della prossima stagione, consolidando i successi ottenuti e puntando a nuovi traguardi in Italia e in Europa.

Man mano che il calciomercato estivo si avvicina, i tifosi e gli osservatori attendono con ansia le mosse ufficiali che l’Inter metterà in atto per rafforzare la propria squadra, con la speranza che i nuovi acquisti possano essere i tasselli mancanti per costruire un futuro ancora più luminoso.

