Gli uomini guidati da Simone Inzaghi ieri hanno preso parte ad un allenamento congiunto, assenti Brozovic, De Vrij e D’Ambrosio.

Come è accaduto praticamente ogni mercoledì pomeriggio in questo ritiro prestagionale, anche ieri l’Inter ha svolto un allenamento congiunto dal sapore di amichevole. I nerazzurri hanno battuto 11-0 il Sant’Angelo Lodigiano ma non hanno preso parte al test Brozovic, De Vrij e D’Ambrosio.

Stefan De Vrij

Del croato già si sapeva, resta in dubbio anche per sabato, gli altri due, secondo il Corriere dello Sport, non preoccupano. L’olandese è dolorante per una botta alla caviglia mentre l’italiano ha accusato un affaticamento: entrambi dovrebbero essere convocati, l’ex Lazio dovrebbe essere titolare al centro della difesa. Secondo il quotidiano c’è ottimismo anche per il regista croato.

