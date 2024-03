I nerazzurri secondo gran parte della stampa sportiva italiana aggiungeranno un altro grande giocatore alla batteria degli attaccanti.

L’Inter resta in attesa di chiudere il discorso Scudetto mentre in questi giorni i dirigenti iniziano a pianificare qualche colpo in vista della prossima stagione. Già certi gli arrivi di Taremi e Zielinski, serve ancora un altro attaccante perché Sanchez andrà via e le partite saranno molto di più rispetto a quanto avvenuto finora.

Giacomo Raspadori

L’italiano

Giacomo Raspadori fu seguito dall’Inter anche quando era ancora di proprietà del Sassuolo e, sebbene si parli quasi solo di Albert Gudmundsson, anche l’azzurro va considerato un obiettivo; lo riporta il Corriere dello Sport che paragona i due. L’ex Sassuolo è più giovane ma costa di più del genoano; i due hanno anche caratteristiche molto diverse. Raspadori andrebbe ad accrescere la colonia italiana dei nerazzurri e conosce già diversi giocatori dell’Inter proprio per averci giocato insieme in nazionale. Al Napoli le cose non vanno così bene per lui ma trattare con De Laurentiis è molto molto difficile: il costo potrebbe attestarsi sui 40 milioni.

L’islandese

Gudmundsson ha più fisico ma soprattutto più capacità di saltare l’uomo, aspetto che mancherà nella rosa dell’Inter dopo l’addio di Sanchez. Punti a favore dell’attaccante del Genoa sono anche la bravura sui calci di punizione ed il prezzo di mercato: costa 10 milioni in meno rispetto a Raspadori. Il club ligure inoltre potrebbe accettare la formula del prestito con obbligo di riscatto e l’inserimento di contropartite tecniche.

