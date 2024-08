I nerazzurri hanno chiuso le trattative in uscita per due giovani che non entravano più nel progetto.

L’Inter si muove con strategia e attenzione per rafforzare ma soprattutto snellire la propria rosa in vista della nuova stagione. Le manovre di mercato dei nerazzurri si concentrano non solo sull’acquisizione di nuovi talenti ma anche sulla gestione oculata delle uscite.

Verso nuove avventure

Tra le operazioni in fase di conclusione spicca il ritorno in Francia di Martin Satriano. Dopo aver maturato esperienza lo scorso anno al Brest, l’attaccante è pronto per una nuova sfida, questa volta vestendo la maglia del Lens. Secondo la Gazzetta dello Sport la formula scelta per la sua cessione prevede un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe mutare in un obbligo di acquisto basato sul raggiungimento di specifiche condizioni prestabilite. La negoziazione è ormai alle battute finali, con l’accordo sull’ingaggio già trovato tra giocatore e club francese.

Martin Satriano

Altra cessione

L’Inter dimostra attenzione anche verso il futuro, permettendo ai giovani talenti di crescere e trovare spazio in contesti in cui possano esprimersi al meglio. In questa ottica si colloca l’esperienza di Issiaka Kamaté, promettente esterno di origine francese nato nel 2004. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, Kamaté sta per intraprendere un nuovo percorso con l’Aves, squadra che milita nella massima divisione portoghese. La formula del trasferimento replica quella di Satriano: un prestito con diritto di riscatto, garantendo però all’Inter l’opzione di riacquistare il giocatore in futuro. I nerazzurri quindi incasseranno cifre irrisorie al momento; diverso sarà il discorso se si concretizzeranno i due diritti di riscatto.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG