Il difensore nerazzurro ha risolto il piccolo problema muscolare che lo ha colpito nell’ultima partita di campionato.

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter e pezzo pregiato della nazionale italiana guidata da Spalletti, ha superato un affaticamento muscolare ed è tornato in campo. Si tratta di una buona notizia non solo per l’Italia ma anche per l’Inter ed arriva in vista di un impegno internazionale cruciale quale l’imminente partita contro la Francia valida per la UEFA Nations League.

Le sue condizioni

L’importanza di avere tutti i giocatori al massimo della forma fisica è particolarmente critica quando si avvicinano confronti internazionali. La presenza di Bastoni, difensore centrale dell’Inter, nei ranghi della nazionale non è solo una buona notizia per il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, ma anche per Luciano Spalletti, C. T. della nazionale, che può contare su un elemento chiave della sua difesa. Bastoni era stato infatti costretto a lasciare il campo durante la partita contro l’Atalanta a causa di un affaticamento muscolare al soleo della gamba destra.

Il recupero

La notizia del suo reintegro pieno nelle attività della squadra nazionale arriva in un momento cruciale. Durante l’allenamento a Coverciano in preparazione allo scontro con la Francia, come rivela Goal.com, Bastoni è stato visto partecipare attivamente alla partitella: ciò vuol dire che ha svolto tutta la seduta con i compagni ed è da considerarsi a disposizione per il match coi transalpini.

