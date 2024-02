L’Inter continua a restare vigile sul tema stadio: come stanno le cose riguardo al nuovo impianto pensato dai nerazzurri

La Gazzetta dello sport si è soffermata sulle ultime novità di casa Inter per quanto riguarda il capitolo stadio:

IL PIANO – «L’Inter sta portando avanti il progetto relativo a Rozzano e, dopo la fine dello studio di fattibilità e l’acquisizione dell’area, presenterà il progetto al Comune. L’area individuata è quella molto estesa (circola 1 milione di metri quadri, 256.000 destinati alla nuova casa nerazzurra da 70.000 posti) di proprietà della famiglia Cabassi a ridosso della Tangenziale Ovest e dell’autostrada per Genova. Il club di viale della Liberazione ha già investito cifre importanti per il diritto d’esclusiva sull’area fino al 30 aprile), per gli advisors (Legend, Populous, Goldman Sachs e Cbre/Wepartner) e per lo studio sul traffico, il principale nodo da sciogliere. In questo momento nei piani nerazzurri non sembra esserci spazio per un ripensamento su San Siro»

L’articolo Inter, novità sullo stadio? Spunta una doppia idea proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG