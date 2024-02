La Salernitana sarà stasera ospite a San Siro dell’Inter di Inzaghi: la decisione sui due nuovi arrivati

Da Sky Sport trapelano le ultime sulla formazione di partenza della Salernitana per la sfida di stasera contro l’Inter di Inzaghi.

Prima da titolare per Kostas Manolas, che torna a giocare in Serie A dopo quasi tre anni di assenza. Al suo fianco non dovrebbe esserci Jerome Boateng ma Pellegrino.

L’articolo Salernitana, Manolas e Boateng titolari contro l’Inter? La decisione di Liverani proviene da Inter News 24.

