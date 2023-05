Inter, nuova partnership con Skyland Group: i dettagli dell’accordo con la società

Nuova partnership chiusa per l’Inter, che firma un contratto con Skyland Group, brand leader nel settore delle energie rinnovabili. Il brand sarà presente nei led a bordocampo fino al 2026.

Il CEO nerazzurro, Antonello, ha comunicato cosi la chiusura dell’accordo.

COMUNICATO- «Siamo felici di accogliere Skyland Group come nostro nuovo partner e di legarci ad un brand leader in un settore di sempre maggiore rilevanza come quello delle energie rinnovabili. Questo nuovo accordo unisce due brand innovativi e all’avanguardia, che condividono la stessa attenzione verso il futuro e la sostenibilità»

