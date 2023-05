Inter, Mattinata di allenamento per i nerazzurri in vista della sfida di mercoledì contro la Fiorentina

Mattina di allenamento per l’Inter, in preparazione a quella che sarà la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma mercoledì sera.

L’allenamento dei nostri Nerazzurri in vista della finale di #CoppaItaliaFrecciarossa — Inter (@Inter) May 22, 2023

COMUNICATO- «APPIANO GENTILE – Giornata d’allenamento per i nerazzurri che sono scesi in campo al Suning Training Centre. Per gli uomini di Simone Inzaghi è iniziato il conto alla rovescia verso la finalissima di Coppa Italia: Fiorentina-Inter è in programma mercoledì 24 maggio alle 21:00 allo stadio “Olimpico” di Roma.»

