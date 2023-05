Il dirigente dell’Inter Beppe Marotta torna a parlare della polemica sull’orario del match di campionato contro l’Atalanta.

Beppe Marotta è stato ospite alla trasmissione Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1; ecco uno stralcio della sua intervista. “Inter-Atalanta sabato? Siamo condizionati dalla volontà dai broadcaster e questa compressione di appuntamenti mette a rischio l’incolumità fisica dei nostri calciatori. Noi come Lega dobbiamo valorizzare questa risorsa fondamentale, cioè la cessione dei diritti televisivi”.

Simone Inzaghi

“I broadcaster ne fanno dalla loro una pianificazione e mettono palinsesti badando alle audience più importanti. Bisognerebbe trovare una via di mezzo, tenendo conto anche dei rischi agonistici dei singoli club. Distrazioni a causa delle finali? Questo è il rischio dello sportivo. Quando si ha a che fare con appuntamenti di valore differente tra di loro, è normale che la concentrazione spesso va verso quello più importante. Sta alla capacità dell’allenatore, della società e della squadra trovare la giusta concentrazione per affrontare tutti gli impegni, step by step. Mercoledì è importante. La Coppa Italia è un trofeo di grande prestigio, affrontiamo un avversario di altissimo valore come la Fiorentina“.

