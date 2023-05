Intervenuto nel consueto appuntamento di Tmw Radio Massimo Brambati si è soffermato sul futuro del Napoli, pronto a separarsi da Spalletti

Brambati si è espresso così sul Napoli il giorno successivo alla vittoria sull’Inter:

«Io so che ADL si è già mosso e ha parlato con Thiago Motta. Se fossi in Elkann, io resetterei tutto, metterei in mano alle persone giuste le chiavi della società. E sarei sicuro che Giuntoli farebbe di tutto per portarsi dietro Spalletti. Dovresti ricostruire l’asse che ha fatto vincere lo Scudetto al Napoli e gli devi dare 2-3 anni di tempo per ricostruire».

